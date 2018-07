Portugueses acordam com combustíveis mais caros em todo o país

O custo de ambos os combustíveis nos postos de abastecimento foi revisto em alta esta madrugada. Segundo apurou o Jornal Económico, numa das cadeias de marca branca em hipermercados “o preço por litro de gasóleo subiu 0,0063 euros por litro, enquanto a gasolina ficou 0,0119 euros mais cara”.

As principais gasolineiras a operar em Portugal seguiram a tendência. Aqui, o preço da gasolina subiu até 1,5 cêntimos por litro, enquanto o gasóleo ficou um cêntimo por litro mais caro.

Esta é a primeira subida dos combustíveis em um mês. Desde dia 4 de junho – altura em que os preços começaram a diminuir, depois de dez semanas consecutivas de aumentos – os combustíveis desceram pouco mais de dois cêntimos nos postos de abastecimento nacionais.

Os dados da Direção Geral de Energia e Geologia (DGEG) mostram que o preço médio do litro de gasolina em Portugal custa atualmente 1,616 euros enquanto o do gasóleo vale 1,409 euros. As cotações podem no entanto variar nos postos de abastecimento, já que o preço fixado na rede tem ainda em conta o nível de concorrência, da oferta e da procura em cada mercado e o nível de custos fixos de cada posto.

O último relatório de Bruxelas mostra que, depois de impostos, o preço médio da gasolina 95 octanas praticado em Portugal é o quinto mais caro em toda a UE. Já o gasóleo ocupa a 10ª posição entre os países do espaço comunitário. Os mesmos dados mostram que a fiscalidade é o factor que mais pesa nos preços dos combustíveis em Portugal.

Entre os 28 Estados-Membros, o preço médio de referência da gasolina ronda os 1,451 euros por litro, enquanto o ‘diesel’ vale 1,350 euros por litro. Já na zona euro, um litro de gasolina custa 1,494 euros e um litro de gasóleo vale 1,352 euros.

Os mais Económicos

Gasolina(s):

– Intermarché de Vila Real de Santo António – 1.469€

– Rede Energia de Monte Gordo – 1.469€

– Intermarché de S. Pedro do Sul – 1.469€

– Est. Serv. S. Pedro Lda – 1.469€

– Distrilavos – 1.475€

Gasóleo(s):

– IIntermarché de Melgaço – 1.249€

– Intermarché de Vila Real de Santo António – 1.249€

– ede Energia de Monte Gordo – 1.249€

– Intermarché de S. Pedro do Sul – 1.249€

– Est. Serv. S. Pedro Lda – 1.249€