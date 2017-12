“Portuguese Trails”: Algarve quer ser referência em novas experiências turísticas

O Turismo de Portugal acaba de lançar a plataforma portuguesetrails.com, exclusivamente dedicada à oferta nacional de ´”cycling e walking”, com o objetivo de posicionar o país como um destino internacional de excelência neste género de experiências turísticas.

O Algarve é a região piloto do projeto disponibilizando, na plataforma, mais de 140 percursos para bicicleta e passeios a pé, 111 empresas designadas “bike & walk friendly” e cerca de 60 programas dirigidos aos turistas nacionais e internacionais.

Disponível em cinco idiomas, esta plataforma é uma das ações do projeto “Portuguese Trails” que o Turismo de Portugal está a desenvolver em parceria com as sete regiões turísticas do país e com as comunidades intermunicipais, associações e empresas turísticas, numa atuação concertada entre entidades públicas e privadas.