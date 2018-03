Portuguesa Bold entra para ranking Inc. 5000 Europa 2018

A tecnológica portuguesa BOLD International acaba de entrar para o ranking norte-americano Inc. 5000 Europe, desenvolvido pela revista Inc., que selecionou as empresas privadas de crescimento mais rápido da Europa entre 2013 e 2016 e que funciona como um barómetro que contribui para medir o pulso da economia europeia.

Sobre esta edição, o editor da Inc. e Inc. Jim Ledbetter, reforça que na Europa, a inovação e o empreendedorismo “estão vivos e bem”, acrescentando que da cibersegurança às energias renováveis, “a criatividade e o conhecimento aprofundado deste Continente mostram ao mundo como crescer e como obter lucros no século XXI – e a lista Inc. 5000 Europa destaca aqueles que melhor o sabem fazer”.

Em média, estas empresas cresceram 473% e no total revelam um crescimento de receita a três anos de 102 mil milhões de euros. Há 110 empresas portuguesas entre as cinco mil e a Bold é uma delas, à qual foi atribuída a posição 2.761 do ranking, tendo registado uma taxa de crescimento de 206.46% no mesmo intervalo de tempo.

Sobre esta distinção, o fundador e CEO da Bold International, Bruno Mota, sublinhou que lhes permite “ficar com a clara sensação de que esta equipa está no bom caminho, com profissionais qualificados e dedicados, numa empresa que se preocupa com as pessoas e que as estima, e sabemos que estamos todos no lugar certo para continuarmos esta caminhada, em conjunto”. “Sem dúvida que tudo o que a BOLD tem alcançado até aqui se deve ao esforço e ao empenho desta grande equipa, em tamanho e em qualidade”, conclui.

A tecnológica Bold nasceu em novembro de 2009 e foi criada por dois jovens engenheiros portugueses. Atualmente está presente em Portugal com escritórios em Aveiro, Lisboa e Porto, e no Brasil (em São Paulo). Tem 570 colaboradores e o seu investimento é centrado nas pessoas, sendo que as equipas diferenciam-se pela proximidade e pelo acompanhamento. Tem como foco a tecnologia, apoiada pelos diferentes centros de competência e pela unidade de outsourcing.

Fazem parte do grupo BOLD os seis centros de competências especializados para as áreas de mobile – Carbon; para marketing digital – Diamond; para Internet of Things – Techsensys; para os videojogos e narrativas interativas – Collide; para infrastruturas e administração de sistemas – Neos; e para soluções em plataforma low-code Outsystems – Outfit.