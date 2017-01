Português oferece 15 mil milhões para limpar malparado da banca

O Governo e o Banco de Portugal têm em mãos uma oferta de 15 mil milhões de euros, apresentada há dois meses, para comprar todo o crédito malparado da banca. A notícia foi avançada pelo Público, a quem António Esteves confirmou a proposta para aquisição destes ativos problemáticos, que ainda está sob análise do regulador bancário.

“Entregámos uma proposta fechada e totalmente de mercado, sem ónus para o setor”, disse António Esteves, ao Público. A proposta é “privada e altamente flexível”. Poderá passar, por exemplo, por “contribuições para fundos de recapitalização de pequenas e médias empresas” ou pela transformação de dívida em capital, explicou.

“Achamos que podemos resolver o problema do crédito malparado, que está a carregar os balanços dos bancos portugueses, sem dar qualquer tipo de remuneração, e impondo uma estrutura pesada e onerosa para os gerir”, acrescentou o responsável.

O Banco de Portugal já veio entretanto confirmar que, tanto o governo como a instituição têm recebido “contributos e respostas” com vista “à redução dos impactos negativos sobre o sistema financeiro e a economia do peso excessivo dos ativos não produtivos no balanço dos bancos”.

O Público estima que o crédito malparado português ronde os 30 mil milhões de euros, com 50% já provisionado, sendo que este cheque de 15 mil milhões pode vir resolver a outra metade.