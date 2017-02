“Portugal teve zero erros” na gestão partilhada de dinheiro público

O relatório anual do Tribunal de Contas Europeu (TCE) revela que Portugal teve “zero erros em 2015” no que diz respeito à gestão partilhada dos dinheiros públicos pelas instituições europeias e os Estados-membros, avança a agência “Lusa”.

Durante a apresentação do relatório que decorreu hoje, no Tribunal de Contas português, em Lisboa, João Figueiredo, membro do TCE disse que “um discurso recorrente é que na gestão partilhada quem comete os erros são os países do Sul. O que o Tribunal de Contas verificou em 2015 é que também não é bem assim. Portugal em 2015 teve zero erros”.

João Figueiredo ressalva ainda que dos milhões de transações existentes no espaço comunitário, o TCE seleciona uma amostra, com base em diversos critérios, e que em 2015 foram auditadas 1.049 transações, ao nível da União Europeia e dos Estados-membros.