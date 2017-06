Portugal volta aos mercados na próxima quarta-feira

O Tesouro volta aos mercados no próximo dia 14 de junho, com dois leilões de dívida de médio prazo. Por volta das 10h30, a Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública, o IGCP, vai realizar dois leilões das linhas de Obrigações do Tesouro (OT) com maturidades em 17 de outubro de 2022 e em 14 de abril de 2027.

Nos leilões de dívida a cinco e 10 anos, o IGCP procura um montante indicativo global entre 1.000 e 1.250 milhões de euros. Portugal vai assim financiar-se numa altura de alívio para as taxas de juros benchmark negociadas no mercado secundário.

As yields das obrigações a 10 anos negoceiam próximas de 3,028%, depois de ontem terem tocado o valor mais baixo desde setembro. Os juros da dívida nacional estão já longe dos 4% que ameaçaram no início do ano e Portugal tem beneficiado de um reforço da confiança no país, bem como da diminuição do risco na zona euro.