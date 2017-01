Portugal volta a emitir dívida de curto prazo a juros negativos

Portugal voltou hoje aos leilões de dívida de curto prazo. O IGCP colocou 1.750 milhões de euros, acima do previsto, e com juros negativos tanto nos seis como nos 12 meses.

Da última vez que emitiu BT ( a 16 de novembro), o IGCP conseguiu colocar dívida a 6 meses com juros de -0,027% e a 12 meses a juros de +0,005%.

Hoje, Portugal emitiu 1.400 milhões de euros com maturidade de 12 meses, 1,55 vezes a oferta, e com uma taxa de juro implícita de -0,047%, o que compara com a taxa positiva no leilão anterior.