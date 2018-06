Portugal vai receber quatro congressos mundiais sobre o mar a partir de setembro

Portugal vai receber no próximo mês de setembro quatro eventos mundiais relacionados com o mar, entre as cidades de Lisboa e de Cascais.

“O primeiro destes eventos é a ‘Portugal Shipping Week 2018’, que irá decorrer entre os dias 17 e 21 de setembro”, destaca uma nota do Ministério do Mar, acrescentando que esta iniciativa irá “trazer ao nosso país os principais especialistas mundiais do setor para a discussão das novas realidades e dos novos desafios do transporte marítimo mundial”.

Em simultâneo com a ‘Portugal Shipping Week 2018’, realizar-se-á a ‘Seatrade Cruise Med 2018, entre os dias 19 e 20 de setembro, também em Lisboa.

“Trata-se de um dos maiores eventos do mundo sobre o setor dos cruzeiros – e o maior para a região do Mediterrâneo –, cuja organização foi este ano entregue ao Porto de Lisboa, graças ao esforço conjunto do Ministério do Mar e da APL – Administração do Porto de Lisboa”, sublinha a referida nota do ministério liderado por Ana Paula Vitorino.

O ‘Seatrade Cruise Med 2018’ irá contar com a participação de mais de 2.600 profissionais do setor, mais de 60 empresas com espaços de exposição, cerca de 60 países representados e mais de 30 marcas de companhias de cruzeiros de todo o Mundo.

O mesmo documento adianta que “a semana da ‘Portugal Shipping Week 2018’ terminará com um outro evento que vem ganhando prestígio à escala global, a nível de governança dos Oceanos: o ‘Oceans Meeting’, igualmente na capital.

“A edição de 2018 do certame promovido anualmente pelo Ministério do Mar decorrerá entre os dias 20 e 21 de setembro, trazendo ao nosso país vários governantes mundiais e representantes das principais entidades internacionais ligadas aos Oceanos”, avança a nota do Ministério do Mar.

O documento conclui que “estas duas semanas, em que o foco dos temas do Mar estará apontado a Portugal, terminarão com nova edição da ‘BioMarine Business Convention 2018’, certame internacional de grande prestígio, a decorrer entre os dias 2 e 4 de outubro em Cascais, onde serão discutidos os grandes temas da Economia Azul, com o principal foco assente na sustentabilidade dos Oceanos”.

Para esta iniciativa, está prevista a presença em Portugal de mais de 300 CEO, investidores e agências governamentais especializadas na economia azul.

A apresentação oficial destes eventos realizou-se esta terça-feira, dia 26 de junho, na Gare Marítima de Alcântara, tendo sido presidida pela Ministra do Mar, Ana Paula Vitorino. A sessão contou com a presença de representantes de mais de 50 embaixadas, o que espelha o interesse internacional nestes certames que Portugal acolherá no final de setembro e início de outubro.