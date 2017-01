Portugal vai fornecer navios de todo o Mundo

Ana Paula Vitorino, ministra do Mar, tem uma estratégia para colocar Portugal na linha da frente do abastecimento da frota mundial de navios com GNL – Gás Natural Liquefeito. Esse projecto é, aliás, um dos veios condutores da “Estratégia para o Aumento da Competitividade Portuária”, apresentada pela governante numa cerimónia ocorrida a 19 de dezembro, na APS – Administração dos Portos de Sines e do Algarve, que contou com a presença do primeiro-ministro, António Costa.

A ministra do Mar defende que Portugal tem todas as condições para se transformar no grande cluster mundial de abastecimento de GNL a navios, por se encontrar numa posição geoestratrégica invejável, no cruzamento de mares, oceanos e continentes.

“O mercado do GNL marítimo, ou seja, aplicado ao abastecimento de navios movidos por esta fonte energética, é um fenómeno emergente, a nível mundial. Ainda não existem cenários quantificados rigorosos sobre que dimensão poderá tomar. Apesar disso, a informação disponível permite descortinar algumas tendências que apontam para uma atividade que poderá ser muito benéfica para a economia nacional em termos de valor material e ambiental”, explica Ana Paula Vitorino, em declarações exclusivas ao Jornal Económico.