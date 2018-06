Portugal vai defender criação de orçamento da zona euro

Na próxima cimeira do Conselho Europeu, o Executivo português vai defender a criação de uma “capacidade orçamental na zona euro”. O anúncio foi feito esta terça-feira à tarde por Ricardo Mourinho Félix, secretário de Estado Adjunto e das Finanças, num encontro com jornalistas.

O objetivo passará por fazer frente a futuras crises no conjunto de países de moeda única, uma vez que “os orçamentos nacionais em crises desta dimensão têm dificuldade em acomodar e conseguir dar resposta ao abrandamento”, na sua opinião. “Elas [crises] existem e esta não foi infelizmente a última. Tenhamos capacidade para dar uma resposta”, acrescentou.

Aos meios de comunicação social presentes no encontro, o governante adiantou que para “promover uma Europa mais robusta é necessário ter capacidade orçamental” e que Portugal pondera ainda a criação de um programa de apoio a reformas no âmbito do semestre europeu. Os líderes dos países da zona euro deverão também discutir o estabelecimento de um fundo europeu de seguro de desemprego.