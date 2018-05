Portugal vai apresentar nove ideias em competição europeia sobre redução do impacto ambiental

A maior competição mundial de ideias cleantech vai conhecer nove projetos portugueses para a redução do impacto ambiental. Um polímero produzido por uma cianobactéria marinha aplicado a produtos cosméticos; uma tecnologia que utiliza dióxido de carbono da atmosfera para a criação de blocos para a construção civil; sensores que recolhem dados de poluição, ruído ou chuva; um sistema de compostagem com minhocas para a agricultura urbana; uma solução para monitorização de energia fotovoltaica; um sistema de gestão de água balneares; uma plataforma de previsão de clima direcionada para negócios e um recipiente moldável que pretende substituir as embalagens de plástico, são as ideias que vão estar a concurso na edição nacional.

A final realiza-se no dia 7 de junho, pelas 14h30. Pelo terceiro ano consecutivo, o “ClimateLaunchpad” será realizado no auditório do Edifício Central do UPTEC – Parque de Ciência e Tecnologia da Universidade do Porto, numa parceria promovida também pela Sociedade Portuguesa de Inovação (SPI).

No último ano esta iniciativa da Comissão Europeia teve perto de 1.000 candidaturas de 35 países, numa prova que desde o seu começo já recebeu mais de 2.500 ideias e fez um investimento externo acima dos 15 milhões de euros, em 111 startups.