Portugal vai ao mercado de dívida: teste duro ou forma de contrariar a pressão?

Portugal vai aos mercados esta semana para se financiar até 1.250 milhões de euros a cinco e sete anos, numa altura em que a taxa de juros das obrigações benchmark, ou seja a 10 anos, ultrapassa os 4,1% e negoceia em níveis vistos pela última vez em meados de 2014. De forma preocupante, o diferencial entre essa yield e as das equivalentes da zona euro está aumentar desde o início do ano.

A principais razões apontadas para essa subida das taxas da dívida portuguesa incluem a aceleração da inflação na zona euro e os receios sobre o programa de estímulos do Banco Central Europeu (BCE). Este último fator tem duas vertentes. Primeiro, há a expetativa que o BCE comece a reduzir de forma gradual o ritmo de compras de ativos daqui a alguns meses (o chamado tapering). Segundo, há a percepção que o banco central da zona euro poderá está a chegar ao limite permitido de compras em certas maturidades da dívida portuguesa. As regras do programa determinam que o BCE detenha um máximo de 33% do montante de dívida emitido em cada linha.

Se por um lado a aproximação aos limites do BCE tende a aumentar as taxas de juro, por outro, o Tesouro pode também escolher emitir determinadas linhas em detrimento de outras com vista a alargar a margem de manobra do BCE. Além da necessidade de cumprir o programa de financiamento, o IGCP poderá estar, desta forma, a dar espaço ao BCE para continuar a comprar dívida portuguesa.