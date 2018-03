Portugal vai aguardar provas do envolvimento russo até 16 de abril

Portugal vai esperar para ver as provas do envolvimento russo até 16 de Abril, altura em que será realizada a reunião dos Ministros dos Negócios Estrangeiros e no Conselho Europeu de Junho. A notícia é avançada esta quarta-feira pela edição online do jornal “Público”, que dá conta que a decisão será tomada após essa data, por já serem conhecidos os resultados das peritagens que estão em curso no Reino Unido.

A Secretária de Estado dos Assuntos Europeus, Ana Zacarias esteve no Parlamento, onde deixou o alerta, que Portugal ficará “sem a informação de que tanto precisa” e sem as três antenas em Moscovo, caso expulse os diplomatas russos que estão em Lisboa.

Ana Zacarias defendeu que Portugal “não fica isolado” e que “isto é um processo evolutivo”, refere. A Secretária de Estado dos Assuntos Europeus, garantiu ainda que Governo irá apoiar “todas as medidas adicionais”, que venham a ser decididas no Tribunal Europeu.