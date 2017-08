Portugal triunfa na marcha mundial

Inês Henriques venceu a prova feminina e Yohann Diniz a masculina. A portuguesa e o lusodescendente foram as figuras maiores na marcha dos campeonatos do mundo de Atletismo, que decorre em Londres, no Reino Unido.

A portuguesa Inês Henriques conquistou a medalha de ouro nos mundiais de atletismo em Londres, ao vencer a prova de 50 km de marcha. Aos 37 anos, a atleta do CN Rio Maior, conseguiu o tempo de 4h05m56s, abaixo das 4h06 minutos, como era seu objetivo, avança a Lusa. Com este resultado, Inês Henriques reforçou o seu recorde mundial, até agora fixado nas 4h08m25s e com data de de 15 de janeiro de 2017. O Presidente da República e o Governo já felicitaram a atleta portuguesa pelo feito conseguido. A bandeira portuguesa subiu ao lugar mais alto do pódio também na prova masculina, desta feita junto à francesa. O lusodescendente Yohann Diniz venceu a prova masculina com o tempo de 3h33m11s, na primeira vez que o recordista mundial se sagrou campeão do mundo.