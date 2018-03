Portugal tenta atrair turistas de qualidade e para compras

Com o crescimento massivo dos turistas em Portugal nos últimos anos, os responsáveis do setor tentam agora perceber e captar os turistas de qualidade para o nosso país.

É essa a principal razão de ser da realização da primeira conferência em Portugal sobre esta temática, designada ‘Summit Shopping Tourism & Economy’, que irá decorrer no próximo dia 16 de março, no Hotel Ritz, em Lisboa.

Este evento vai reunir diversos membros do Governo, os autarcas de Lisboa e Porto e mais de uma dezena de especialistas nacionais e estrangeiros de diferentes áreas para debater o impacto do Turismo de Qualidade e de Compras enquanto motor económico e social para Portugal e as suas cidades.

António Costa, Primeiro-Ministro; Ana Mendes Godinho, secretária de Estado do Turismo; Fernando Medina, presidente da Câmara Municipal de Lisboa; e Gloria Guevara Manzo, Presidente & CEO do World Travel & Tourism Council (WTTC) – a instituição de referência mundial no setor do Turismo – são os nomes confirmados para sessão de abertura.

De acordo com um comunicado da organização deste evento, entre os oradores internacionais encontram-se o presidente do El Corte Inglés, Dimas Gimeno; o ex-presidente da Câmara Municipal de Barcelona, Jordi Hereu; o CEO e Founding Partner da Atrium Capital AG, Benjamin Habbel; o Marquês de Griñon e Presidente da European Cultural and Creative Industries Alliance (ECCIA), Carlos Falcó; e a diretora de Marketing Espanha e Portugal da Mastercard, Eva Ruiz.

Ao longo do dia, o Summit Shopping Tourism & Economy Lisbon 2018 vai promover o debate em torno de temas como ‘Compras, Gastronomia, Cultura e Mobilidade’, ‘A Qualidade da Oferta Gastronómica no Turismo’, ‘Cidades como Marcas Globais’ ou ‘O regime Tax Free na promoção do Turismo em Portugal’.

Estarão igualmente em destaque as ‘Tendências no Imobiliário Turístico e Hoteleiro’ e ‘A governação turística e a colaboração público-privada’.

Para desenvolver, analisar e refletir sobre estas questões, a iniciativa contará ainda com a participação de António Mendes, secretário de Estado dos Assuntos Fiscais; Luís Araújo, presidente do Turismo de Portugal; e Miguel Frasquilho, ‘chairman’ da TAP.

Entre os oradores, destaque ainda para Marco Martins, diretor-geral da Saba Portugal; Renato Lira Leite, diretor-geral da Global Blue Portugal; e Vítor Costa, diretor-geral da Associação Turismo de Lisboa.

A sessão de encerramento decorrerá com as presenças do Ministro da Economia, Manuel Caldeira Cabral, e de Rui Moreira, presidente da Câmara Municipal do Porto.

“A primeira edição do Summit Shopping Tourism & Economy Lisbon 2018 prevê uma análise à situação atual do Turismo de Qualidade e de Compras em Portugal, bem como apresentar caminhos numa estratégia público-privada para a criação de modelos sustentáveis que permitam ao país e às suas cidades ganhar mais escala e competitividade nesta atividade com potencial para captar mais turistas”, destaca um comunicado da organização.

O mesmo documento acrescenta que, “atualmente, este tipo de turista destaca-se por ser oriundo de países de fora da União Europeia e que gasta, em média, num dia em compras o mesmo que os europeus numa semana.

João Vasconcelos, anterior secretário de Estado da Indústria, é o presidente do comité organizador do ‘Summit Shopping Tourism & Economy Lisbon 2018’.