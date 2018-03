“Portugal tem tudo para não ser apenas ‘uma moda'”, defende Fábio Pereira, da momondo

Convicto de que Portugal tem todas as razões para “estar na moda” mas tem ainda muitas mais para consolidar o seu lugar enquanto destino turístico de excelência, Fábio Pereira, responsável pelo mercado português da momondo, motor de busca de viagens, hotéis e carros de aluguer, analisa a evolução do setor do Turismo no nosso país, que se cruza com o próprio percurso da empresa por cá, juntado-lhe ainda as razões que justificam o sucesso alcançado.

Em dia de apresentação dos dados do International Travel Survey 2018, um estudo da momondo que analisa o setor do Turismo em Portugal, o perfil do viajante português e os 10 destinos mais desejados para o verão deste ano, avançamos já alguns pormenores sobre a segunda edição dos “Open World Awards” lançados o ano passado em Portugal e que, tendo em conta o sucesso alcançado, a plataforma se prepara para não só voltar a fazer em Portugal mas também replicar em mercados chave na sua estratégia, nomeadamente, Itália, Alemanha, Suécia e Finlândia.

Entre os resultados do International Travel Survey destaca-se, para 2018, o facto de as grandes preferências recaírem no próprio país: os Açores e a Madeira que são os destinos para onde mais portugueses querem viajar no verão, seguindo-se-lhes Paris e outros destinos europeus como Roma ou Amesterdão. Ponta Delgada conta já pelo terceiro ano consecutivo com o primeiro lugar nas preferências dos portugueses.