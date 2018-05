Portugal tem a terceira gasolina mais cara da Europa… mesmo antes de impostos

Os preços dos combustíveis têm registado aumentos consecutivos desde março e estão em máximos dos últimos cinco anos. E apesar de mais de metade do preço de venda dos combustíveis em Portugal resultar de taxas e de impostos, este não é o único fator que justifica o preço elevado, pelo menos no que diz respeito à gasolina.

Segundo dados da Comissão Europeia, na semana de 21 de maio, o litro do gasóleo, depois de impostos, custava 1,361 euros em Portugal – o 10.º mais caro entre os 28 países da União Europeia.

Já o preço médio da gasolina 95 octanas praticado em Portugal é o quinto mais caro em toda a UE, custando em média 1,578 euros por litro, 12 cêntimos acima da média europeia e mais 26 cêntimos do que o valor praticado em Espanha. Isto quer dizer que se o condutor atestar um depósito de 60 litros no país vizinho uma vez por semana, ou quatro vezes por mês, vai poupar cerca de 750 euros por ano.

Os mesmos dados mostram que apenas a Holanda, Itália, Grécia e Dinamarca tinham a gasolina mais cara que em Portugal na semana em análise. Ou seja, o condutor português paga mais por litro de gasolina do que, por exemplo, o condutor alemão, mesmo que os ordenados nos dois países não sejam comparáveis.

E sem impostos?

Antes de impostos, o cenário altera-se. O preço da gasolina sobe dois lugares (para terceiro), enquanto o do gasóleo desce para a 12ª posição do ‘ranking’ europeu.

Os dados de Bruxelas mostram também que sem impostos, ambos os combustíveis são mais caros em Portugal. Um litro de gasolina custa 623,73 cêntimos no nosso país, enquanto que em Espanha vale 631,59 cêntimos. Ou seja, antes de impostos, os espanhóis pagam mais oito cêntimos por litro de gasolina.

O mesmo acontece no gasóleo. Antes do IVA, do ISP, da contribuição sobre o setor rodoviário e do adicional por taxa de carbono o preço deste combustível em Portugal é de 0,635 euros por litro, menos 12 cêntimos que em Espanha.

Euro-super 95 1000L País Com Impostos Sem Impostos Diferença Holanda 1.688 0.608 1.080 Grécia 1.624 0.597 1.027 Itália 1.623 0.602 1.021 Finlândia 1.564 0.587 0.977 Portugal 1.578 0.623 0.955 Dinamarca 1.671 0.717 0.954 França 1.543 0.594 0.949 Suécia 1.559 0.623 0.936 Reino Unido 1.436 0.536 0.900 Alemanha 1.474 0.584 0.890 Irlanda 1.429 0.554 0.875 Bélgica 1.456 0.597 0.859 Eslovénia 1.351 0.531 0.820 Eslováquia 1.393 0.580 0.813 Croácia 1.396 0.594 0.802 Estónia 1.354 0.565 0.789 Malta 1.310 0.560 0.750 Republica Checa 1.251 0.533 0.718 Áustria 1.285 0.577 0.708 Letónia 1.266 0.561 0.705 Chipre 1.290 0.594 0.696 Espanha 1.322 0.631 0.691 Lituânia 1.249 0.598 0.651 Hungria 1.234 0.587 0.647 Luxemburgo 1.258 0.613 0.645 Roménia 1.239 0.613 0.626 Polónia 1.179 0.571 0.608 Bulgária 1.103 0.556 0.547 Zona euro a 19 1.505 0.595 0.910 Europa a 28 1.460 0.585 0.875