Portugal regressa ao mercado de dívida de curto prazo em semana tranquila

A Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública – IGCP regressa esta quarta-feira realizar dois leilões de Bilhetes de Tesouro a três e 11 meses, com um montante indicativo para a emissão estabelecido entre mil e 1.250 milhões de euros.

Os leilões, que decorrem a partir da 10h30, têm lugar numa semana de tranquilidade no mercado secundário das dividas soberanas na zona euro. Após o nervosismo que marcou o mês de maio e o início de junho, principalmente devido à crise política em Itália, a taxas têm estado em movimento descendente esta semana.

A yield das obrigações portuguesas a 10 anos, por exemplo, ultrapassou por duas vezes os 2% (a 29 de maio e a 7 de junho), mas regista agora sete sessões seguidas de quedas. Esta terça-feira essa taxa fechou nos 1,74%, com a tendência de queda explicada pela recepção positiva ao anúncio feito na semana passada por Mario Draghi que o Banco Central Europeu irá acabar as compras líquidas de ativos da zona euro no final do ano, depois de em outubro reduzir o ritmo mensal para metade do atual, ou seja, para 15 mil milhões de euros.