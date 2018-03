Portugal prepara-se para descobrir os exoplanetas

O Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço (IA) fará parte da “Missão Ariel”, selecionada pela Agência Espacial Europeia (ESA), para se dedicar ao estudo da natureza e da química da atmosfera de um milhar de exoplanetas, já descobertos. No total já foram encontrados 3800 planetas a orbitar outras estrelas, mas a sua natureza e composição, ainda tem muito que descobrir.

Pedro Machado do IA e da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa (FCUL) é o líder da equipa nacional e mostra-se entusiasmado com o projeto. “Este é o grande salto para de facto se chegar a um conhecimento cada vez mais completo, sobre esses exoplanetas. O primeiro ponto é o de detetar se esses planetas têm uma atmosfera ou não, e o segundo passa por caraterizar essa atmosfera em termos da sua composição”, indica.

Uma das estratégias do Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço passa por ligar o estudo das atmosferas de planetas do próprio sistema solar, aos exoplanetas. “A partir dos modelos dos planetas do sistema solar, que estamos a desenvolver, estamos a contribuir para um modelo mais geral das atmosferas planetárias, que por sua vez irá dar suporte aos objetivos científicos da “Missão Ariel”, refere Pedro Machado.