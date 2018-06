Portugal precisa de “Festina Lente”

Há uns largos anos, a revista “The Economist” entreteve os leitores com um artigo em que punha à prova muitos ditados ou provérbios. Uma boa parte estão errados, alguns estão certos, como por exemplo aquele referido por Desiderius Erasmus, “mais vale prevenir que remediar”. O problema dos ditados, para quem considera que por serem populares revelam ipso facto sabedoria secular incontestável, são os que transmitem ideias erradas, desde logo do ponto de vista científico, como este: “Quanto mais depressa, mais devagar”. É muitas vezes utilizado quando se está a fazer qualquer coisa e a coisa sai mal porque foi feita à pressa, provavelmente porque não foi devidamente planeada. São circunstâncias em que se aplica com propriedade o ditado “depressa e bem há pouco quem” – que ouvi pela primeira vez utilizado em política por Francisco Sá Carneiro -, mas que surge amiúde convenientemente modificado para “depressa e bem não há quem” para desculpabilizar incompetência ou ignorância.

Muitas vezes invocada, para justificar lentidão de execução como um facto “científico” inexorável e inultrapassável, é a fábula de La Fontaine “A Lebre e a Tartaruga”. A suposta moral da história, muitas vezes mal ensinada às crianças, é que a lentidão vence a rapidez, quando na verdade La Fontaine quis evidenciar dois outros aspetos. Logo no primeiro verso escreveu: “De nada serve correr; é preciso partir na hora” (“Rien ne sert de courir; il faut partir à point”). Enquanto a lebre se diverte, dorme e exibe as suas supostas superiores capacidades, a tartaruga é pontual, persevera, continua o caminho e acaba por ganhar a corrida, mesmo transportando uma casa. A verdadeira moral da história é ensinada nas escolas francesas: cumprir o horário e perseverar.

Foi precisamente quando procurava ensinar a uma criança as virtudes do planeamento (preparação, estudo) e da sua importância na rápida e correta execução de tarefas, mesmo as mais simples, que formulei a minha ideia em várias línguas na frase “ser rápido, sem pressa”. Depois, descobri que essa mesma ideia é, afinal, um dos mais antigos ditados gregos: Speude bradeos. Pode ser traduzido como “ser rápido, mas devagar” ou “mais rapidez, menos velocidade”. Trata-se de um aparente oxímero ou paradoxo e que ficou conhecido pela sua tradução para latim: Festina Lente.