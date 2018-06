Portugal pode chegar à final do Mundial? Antigo campeão do mundo acredita que sim

Júlio César vê com bons olhos a possibilidade de Portugal atingir a final do campeonato do mundo que arranca no próximo dia 14 de junho, na Rússia. O antigo guarda-redes do Brasil e SL Benfica, falou aos jornalistas esta quinta-feira num evento da casa de apostas “Betclic”, da qual o guarda-redes será comentador das redes sociais, durante o mundial.

“O fator sorte é importante e, como dizemos no Brasil, o raio não costuma cair duas vezes no mesmo sítio, mas durante o Europeu acreditei, pelos jogos que fez que Portugal poderia chegar à final e se a seleção liderada por Fernando Santos jogar como jogou em França, tudo é possível”, referiu.

Apesar de tudo Júlio César olha para o Brasil como “o meu favorito”, não descartando seleções como a Alemanha (atual campeã em título) e a França. Para o ex- guarda-redes, Neymar é a grande esperança da seleção brasileira e para ser o máximo goleador da prova. “O Neymar tem atrás de si grandes jogadores como William, Gabriel Jesus e Filipe Coutinho e por isso, podem ajudá-lo a ser o melhor marcador”.