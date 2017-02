Portugal é “país amigo do investimento estrangeiro”, diz Costa

O primeiro-ministro, António Costa, destacou hoje, durante a inauguração do hangar de pintura da OGMA, a parceria de investimento da Embraer em Portugal na OGMA, em Alverca, e em Évora, como “um bom exemplo contra o protecionismo”, noticia a Lusa.

“Numa altura em que, em tantas partes do mundo, se pensa em fechar fronteiras, limitar o comércio internacional, dificultar o investimento externo, este é um bom exemplo de como todos temos a ganhar com fronteiras abertas, com investimento estrangeiro, numa lógica de parceria e de comércio livre. É por isso um bom exemplo contra o protecionismo, contra o encerramento de fronteiras e contra a aversão ao investimento estrangeiro”, afirmou António Costa.

Classificando Portugal como receptível ao investimento, António Costa salientou que é “um país amigo do investimento estrangeiro” e “estamos abertos ao investimento da Embraer, de outras empresas brasileiras e de outras empresas de outras origens. Gostamos do investimento externo porque sabemos bem que, com o investimento externo, podemos fazer mais e podemos fazer melhor”.