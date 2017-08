Portugal paga menos para emitir 1.250 milhões em Obrigações

Portugal emitiu 1.250 milhões de euros em Obrigações do Tesouro, o montante máximo indicativo, com as taxas a caírem de forma acentuada face a leilões anteriores.

No leilão desta manhã, o IGCP, agência de gestão de dívida pública portuguesa, colocou 625 milhões em OT com maturidade em 17 de outubro de 2022 e 625 milhões de dívida com prazo em 15 de outubro de 2025.

A taxa de colocação na maturidade mais longa foi de 3,303%, o que compara com 3,276% no mercado secundário. Na última venda de dívida com uma maturidade semelhante, a sete anos em fevereiro, o IGCP tinha pago uma taxa de 3,668%.