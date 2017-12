Portugal obrigou Alemanha a admitir que estava errada, segundo a Foreign Policy

Portugal emergiu no contexto europeu contra a Alemanha, escreveu esta semana a Foreign Policy (FP). Segundo a revista, a economia nacional está de volta nos carris através do abandono da austeridade, o que obrigou a Alemanha a admitir que estava errada.

“A chanceler alemã Angela Merkel não é habitualmente uma pessoa que admita estar errada, mas este outono, no que diz respeito à sua crença na austeridade na Europa, Merkel, e o então ministro das Finanças Wolfgang Schaüble, teve de o fazer”, defendeu o artigo de Paul Hockenos.

“Centeno constituiu uma mudança no caminho”, referiu sobre o ministro das Finanças português e recém-eleito presidente do Eurogrupo. A FP lembrou que Portugal recebeu 78 mil milhões de euros de resgate, mas o governo que Mário Centeno integra, apoiado pelos partidos da esquerda, “abalou as ordens de marcha dos credores do norte e da troika composta pelo Banco Central Europeu, pela Comissão Europeia e pelo Fundo Monetário Internacional”.