Portugal no topo do ranking para comprar imobiliário em 2017

Segundo a publicação Live and Invest Overseas a região do Algarve está em primeiro lugar da tabela, referindo que as propriedades na região mais a sul de Portugal se classificam entre as “melhores pechinchas da Europa … A longo prazo, a propriedade no Algarve manterá o seu valor graças a restrições à construção na orla costeira”.

No segundo lugar encontra-se a cidade de Lisboa, que “em comparação com as cidades da Europa Ocidental como Paris, Londres, Dublin, Madrid e Roma, “a capital portuguesa oferece em geral, um melhor clima, melhores preços a nível de imobiliário e um menor custo de vida”.

Na terceira posição, ficou a cidade de Cali na Colômbia e na quarta a cidade colombiana de Bogotá.