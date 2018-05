Portugal manterá um dos maiores níveis de insolvência em 2018, prevê CyC

Apesar da descida no número anual de insolvências prevista pela Crédito y Caución (CyC), Portugal vai manter níveis que multiplicam por dois os valores registados antes da crise. A especialista em seguro de crédito interno e de exportação em Portugal prevê que o nosso país termine 2018 com níveis de insolvência de 201 pontos face aos níveis anteriores à crise (base 100=2007).

De acordo com o relatório agora conhecido, a evolução de Portugal, com uma descida do desemprego e uma produção industrial em desaceleração mas ainda a crescer, permite esperar uma diminuição das insolvências na ordem dos 14%. Apesar desta redução, a economia portuguesa manter-se-á num dos maiores níveis de insolvência, apenas atrás de Espanha e Rússia, e claramente à frente de países como a Itália, Reino Unido, França, EUA, Alemanha ou Japão.

Num quadro de crescimento económico mundial, a CyC estima uma melhoria global das insolvências em torno de 4,1%. Os principais riscos para esta boa evolução estão no protecionismo norte-americano e na ameaça de uma guerra comercial, no abrandamento forçado da China, cujos altos níveis de endividamento obrigam a travar o crescimento do crédito, ou uma correção do mercado financeiro devido ao aumento descontrolado das taxas de juros pela Reserva Federal.