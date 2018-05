Portugal leva ideias que reduzem impacto ambiental a competição da Comissão Europeia

A final nacional da competição ClimateLaunchpad decorre já no próximo dia 7 de Junho, pelas 14h30, no auditório do Edifício Central do UPTEC – Parque de Ciência e Tecnologia da Universidade do Porto.

Um polímero produzido por uma cianobactéria marinha aplicado a produtos cosméticos, e uma tecnologia que utiliza dióxido de carbono da atmosfera para a criação de blocos para a construção civil são apenas duas das nove ideias em competição. Pelo terceiro ano consecutivo em Portugal, o ClimateLaunchpad é promovido pelo UPTEC – Parque de Ciência e Tecnologia da Universidade do Porto e pela SPI – Sociedade Portuguesa de Inovação. Em 2017, esta iniciativa da Comissão Europeia recebeu cerca de 1000 candidaturas de 35 países. Desde início, já se candidataram ao ClimateLaunchpad mais de 2500 ideias e 111 startups receberam investimento externo que ultrapassou os 15 milhões de euros. Continuar a ler Na final nacional vão ser conhecidas mais sete ideias que reduzem o impacto negativo no ambiente: sensores que recolhem dados de poluição, ruído ou chuva; um sistema de compostagem com minhocas para a agricultura urbana; uma solução para monitorização de energia fotovoltaica; um sistema de gestão de água balneares; uma plataforma de previsão de clima direccionada para negócios e um recipiente moldável que pretende substituir as embalagens de plástico. Na edição de 2017, a portuguesa Pavnext venceu o prémio de Urban Transitions da competição. Este ano, os três projectos portugueses vão a concurso de 1 e 2 Novembro, na Escócia. O ClimateLaunchpad vai atribuir 10 mil euros ao primeiro classificado e 5000 e 2500 euros ao segundo e terceiro, respectivamente.