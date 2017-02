Portugal leiloa 2.250 milhões de euros em obrigações na quarta-feira

A agência de gestão de dívida pública portuguesa, o IGCP, anunciou esta sexta-feira que vai realizar dois leilões de obrigações do Tesouro (OT) na próxima quarta-feira, dia 8 de fevereiro. O leilão inclui mil milhões de euros em obrigações com maturidade em 17 de outubro de 2022 e 1.250 milhões de euros com maturidade em 15 de fevereiro de 2024.

O anúncio destes dois leilões acontece no mesmo dia em que Portugal espera a revisão do rating da dívida pública pela Fitch, sendo que a avaliação atual coloca a dívida portuguesa no nível de lixo. Os juros da dívida pública têm estado a subir. A 10 anos, os juros ultrapassaram a barreira dos 4% e atingiram os valores mais altos desde 2014. A instituição liderada por Cristina Casalinho tinha já anunciado, em janeiro, a emissão de 14 a 16 mil milhões de euros, combinando sindicatos e leilões.

“Os leilões de OT terão a participação dos Operadores Especializados de Valores do Tesouro (OEVT) e Operadores de Mercado Primário (OMP) e serão realizados à 2ª, 4ª e 5ª quartas-feiras de cada mês”, comunicou o IGCP. Em dezembro do ano passado, a dívida pública portuguesa fixou-se nos 241,1 mil milhões de euros, segundo dados do Banco de Portugal (BdP), mais 9,5 mil milhões de euros do que no período homólogo.