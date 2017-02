Bloomberg: Portugal já lançou navios, agora lança startups

A Web Summit trouxe mais de 50 mil pessoas a Lisboa. A cimeira, que decorreu no mês de novembro do ano passado, é uma espécie de Davos para geeks. Na noite de abertura, o secretário de Estado da Indústria, João Vasconcelos, anunciou um fundo de 200 milhões de euros para co-investimento ao lado de capitais de risco em empresas locais e estrangeiras.

Há cerca de seis anos, surgiu a incubadora Startup Lisboa, que nos dias de hoje é o lar de mais de 40 empresas. Aqui nasceu, das mãos de Jaime Jorge e João Caxaria, a Codacy – empresa que utiliza algoritmos para corrigir automaticamente erros de código de software para dezenas de empresas mundiais (incluindo o PayPal e o Adobe), numa divisão pouco maior do que um armário para vassouras.

Em 2012, com apenas 24 anos, Jaime Jorge recusou um emprego no Google, em Londres. Tinha “uma alternativa”: Jaime iria iniciar a sua própria empresa. “Em vez de trabalhar 18 horas diárias para outra pessoa, fizemos este projeto para nós mesmos”, explicou.

Por sua vez, Carlos Silva e o seu sócio, Jeff Lynn, desenvolveram uma plataforma de crowdfunding de ações – a Seedrs – na capital britânica. No entanto, optaram por sediar em Lisboa, a sua equipa de desenvolvimento de software. “Eu sabia que havia talento de engenharia por explorar aqui e, de uma perspetiva de custo, seria muito mais eficiente do que montar em Londres”, diz Silva.

As startups portuguesas têm um talento para expansão internacional, no início do seu desenvolvimento. “Temos a nossa própria identidade”, afirma Vasconcelos, citado pela Bloomberg, acrescentando que “durante séculos”, os portugueses foram para o estrangeiro. “O empresário português nasce com uma mentalidade global”, conclui.

Empreendimentos como a Hole19, uma rede social internacional para golfistas, e a Uniplaces, plataforma de reserva de alojamentos para estudantes universitários, surgiram em Lisboa. Estudo apoiado pela Allianz Kulturstiftung (fundação da companhia de seguros alemã), em 2016, assinalou a capital portuguesa como a quinta comunidade de melhor desempenho na Europa, ficando à frente de Estocolmo e Dublin.