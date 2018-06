Portugal já ganhou 17 milhões de euros com o mundial e vai jogar por mais 13 milhões no sábado

A seleção portuguesa de futebol já ganhou 12 milhões de dólares (cerca de 10,3 milhões de euros) com a passagem aos oitavos de final do campeonato mundial de futebol, que se disputa na Rússia, aumentando o ganho total com a prova para 17 milhões de euros. Agora, vai disputar com o Uruguai, sábado, um prémio de 16 milhões de dólares (cerca de 13,7 milhões de euros).

Estes são os prémios que a FIFA atribui ás seleções, consoante o seu desempenho no campeonato do mundo. Por ter sido apurada para o mundial, depois de ter ficado em primeiro lugar no seu grupo, a Federação Portuguesa de Futebol recebeu logo 8 milhões de dólares (cerca de 6,8 milhões de euros).

Ou seja, até agora, a seleção portuguesa já embolsou cerca de 17 milhões de euros. Se conseguir superar Cavani, Suarez e o bem conhecido Maxi Pereira (que joga há 11 anos em Portugal, primeiro no Sport Lisboa e Benfica, agora no Futebol Clube do Porto), a seleção portuguesa aumenta o seu pecúlio para mais de 30 milhões de euros.