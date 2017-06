Portugal já é “a Califórnia europeia”, relata imprensa espanhola

Portugal é reconhecido como o “novo refúgio dos famosos, que compram casa no país atraídos pela tranquilidade e segurança da considerada Califórnia europeia”, afirma o diário espanhol Marca, realçando o charme de Lisboa e as praias do Algarve e Alentejo.

O jornal avança ainda que foi na altura em que o ator John Malkovich afirmou querer aposentar-se em Portugal, que começou a “chuva” de famosos em busca de um segundo lar. Além do ator, também os designers Christophe Sauvat e Christian Louboutin (o criador de sapatos com sola vermelha), o ex-futebolista francês, Eric Cantona e a atriz italiana Monica Bellucci adquiriram imóveis no país luso.

É sabido que Madonna procura, atualmente, comprar um edifício no centro de Lisboa, no Chiado, mas o espanhol Marca relata, como sendo uma nota curiosa, que o edifício que a cantora pretende adquirir é também o mesmo em que Phil Collins está interessado. Estamos a falar de um edifício com cinco andares, avaliado em 25 milhões de euros.