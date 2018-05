Portugal integra grupo de países descontentes com fundos da PAC

Portugal integra um grupo de cinco países que estão descontentes com a proposta da Comissão Europeia para os fundos que vão ser distribuídos no próximo Quadro Comunitário de Apoio, entre 2021 e 2027, no âmbito da PAC – Política Agrícola Comum.

Além de Portugal, os outros países da UE- União Europeia insatisfeitos com as verbas previstas para a PAC no período em causa são a França, Espanha, Irlanda e Finlândia.

Esta quinta-feira, dia 31 de maio, o ministro da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural, Luís Capoulas Santos, participa num encontro de trabalho que reunirá os ministros da Agricultura desses outros quatro países, “com o objetivo de discutir a Reforma da Política Agrícola Comum”, de acrodo com um comunicado do Ministério da Agricultura.