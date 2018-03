Portugal Inovação Social aprova 99 candidaturas para reforço de competências das organizações

Foram aprovados 99 projetos de capacitação no âmbito da iniciativa pública, Portugal Inovação Social, que vão ser financiados pelo Programa Operacional Inclusão Social e Emprego (Portugal 2020).

Com um valor de 3,5 milhões de euros em apoios a distribuição será feita por 49 regiões a norte do país (1,7 milhões de euros), 41 na zona centro (1,5 milhões de euros) e 9 na zona do Alentejo (0,35 milhões de euros).

As organizações escolhidas vão contribuir para a resolução de problemas sociais, através da implementação de projectos inovadores na área da saúde, do envelhecimento, das pessoas com deficiência ou do emprego. Deste modo, estas organizações podem receber formação, ou consultoria em áreas estratégicas para o desenvolvimento ou consolidação dos seus projetos.