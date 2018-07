Portugal Inovação Social: ainda há 138 milhões para aplicar

O programa Portugal Inovação Social, de apoio à dinamização de Iniciativas de Inovação e Empreendedorismo Social (IIES) em Portugal, aplicou até á data 12 milhões de euros, em 137 projetos, de um orçamento global de 150 milhões de Euros, o que significa que, até ao final do ano, o programa vai acelerar a aprovação de mais projetos.

“Os concursos abriram há dois anos, mas só aceleraram de facto este ano, portanto estamos à beira de aprovar muitos mais projetos em breve e há um dos instrumentos que financeiro que é o Fundo para a Inovação Social que ainda não está operacional e que concentra a maioria dos 150 milhões de euros”, avançou em entrevista à Antena 1, Filipe Almeida, presidente da Portugal Inovação Social.

Filipe Almeida falava a propósito da Aldeia de Inovação Social que transformou esta semana a Aldeia da Cerdeira num ‘atelier’ com vários projetos de Inovação Social a ocuparam as casas e as ruas. O líder da Portugal Inovação Social refere que alguns dos projetos que já estão no terreno, foram apresentados a possíveis investidores, numa “espécie de ateliers ao vivo em workshops interativos” para as pessoas poderem experimentar.