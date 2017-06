Portugal ganha com ‘boom’ mundial dos cruzeiros

Portugal deverá ser um dos países mais beneficiados com o ‘boom’ previsto para a indústria mundial de cruzeiros, com destaque para os terminais de Lisboa, Leixões e Funchal. A nível global, o setor dispõe neste momento de uma frota de cerca de 350 navios de cruzeiro a funcionar, mas com base nas encomendas já firmadas entre os maiores operadores do ramo e os estaleiros navais está previsto que passem a navegar nos diversos mares do mundo mais 80 a 90 navios de cruzeiro até 2020. Um crescimento de entre 23% e 25% em número de navios, mas que deverá ser ainda mais significativa em capacidade para passageiros, uma vez que a tendência é construir navios de cruzeiro cada vez maiores.

