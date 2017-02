Portugal: Fitch mantém ‘rating’ e perspetiva

A Fitch manteve o ‘rating’ de Portugal em BB+ com perspectiva estável, de acordo com a informação divulgada pela agência de notação financeira ao início da noite.

A agência Fitch revela algum otimismo afirmando que os riscos macroeconómicos ficaram mais moderados mas não deixa de apontar os maiores riscos que se perspetivam: protecionismo e volatilidade que pode trazer os vários atos eleitorais que vão ter lugar em importantes economias europeias.

De acordo com a nota publicada ao início da noite, destaca-se pela positiva “a recuperação da economia no segundo semestre de 2016, ajudada pelo aumento das exportações e pela renovada confiança dos consumidores ligada à subida do emprego”. Por outro lado, as maiores reservas vêm do lado crescimento de 1,3% que se espera para 2016, que ficam bem longe dos 1,8% que o Governo previa.