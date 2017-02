Portugal entre os países do euro com clima económico “desfavorável”, diz Ifo

A Grécia, Itália e Portugal são os únicos países da zona euro em que o clima económico continua a ser desfavorável, avança Ifo por antecipação do seu World Economic Survey (WES) para o 1º trimestre de 2017. O conjunto completo de resultados será publicado a 13 de Fevereiro de 2017. Os resultados do 1º trimestre de 2017 publicados com antecedência, baseiam-se nas respostas de 340 especialistas em economia dos vários países do euro.

O Instituto económico Ifo , de Munique, num artigo com o título “Clima Económico na área do euro brilha” revela em avanço conclusões do seu relatório económico mundial, que irá ainda ser apresentado.

O sentimento económico na zona euro continua a melhorar neste trimestre (primeiro trimestre de 2017). O indicador que mede o clima económico melhorou para 17,2 pontos no primeiro trimestre face a 8,2 pontos no trimestre anterior.