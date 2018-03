Portugal entra no maior contrato de compra de energia solar do mundo

Portugal é um dos países envolvidos no maior contrato de aquisição de energia solar do mundo, num investimento superior a 400 milhões de euros.

O grupo energético Audax e a Cox Energy formalizaram uma parceria que prevê um volume total de 660 MW (megawatts) de potência instalada, dos quais 495 MW em Espanha e 165 MW em Portugal.

Este contrato, no valor de 400 milhões de euros, é suficiente para fazer face ao consumo de cerca de 400 mil casas utilizando apenas energia renovável ou verde.

“Este volume de energia virá das instalações de geração solar que a Cox Energy desenvolverá com um parceiro estratégico no nosso país e em Espanha”, adianta um comunicado da Audax Energia.

O mesmo documento acrescenta que os 660 MW deste projeto “posicionam Portugal e Espanha como os países europeus com maior volume de energia renovável vendida através deste tipo de acordos”.

“Um negócio que se torna um marco no mercado energético europeu, convertendo-se no maior acordo deste tipo assinado até à data para a compra de energia produzida com tecnologia solar fotovoltaica. Os projetos iniciam a sua construção ao longo deste ano e estarão a operar, de forma progressiva, até 2020”, destaca o referido comunicado da Audax Energia.

A Audax assume que este contrato “é o primeiro de um plano estratégico, fruto da aliança (…) com a Cox Energy, para desenvolver projetos de geração fotovoltaica em todos os países europeus em que a Audax está presente (Portugal, Espanha, Itália, França, Alemanha, Polónia e Holanda)”.

“Os PPA são acordos de compra de energia a longo prazo, que estão a começar a tornar-se populares entre os produtores de energias renováveis de grandes organizações e com empresas de comercialização, que proporcionam estabilidade nos fluxos de renda aos produtores, facilitando o financiamento dos projetos. Em contrapartida, os ‘offtakers’ [participantes] adquirem a energia com condições económicas vantajosas em relação aos preços dos mercados grossistas, adquirindo uma grande vantagem no custo do fornecimento de energia aos seus concorrentes no curto e médio prazo”, esclarece o comunicado da Audax.

O Grupo Audax tem como principal foco a comercialização de eletricidade e gás, bem como a produção de eletricidade 100% renovável, estando presente em Portugal desde 2013.

A empresa reclama a 7ª posição do mercado elétrico português por volume de energia comercializada, tendo recebido recentemente autorização da CNMC (Comissão Nacional de Mercados e Concorrência espanhola) para integrar o seu negócio de comercialização em Espanha com a empresa Unielétrica, de Córdoba, “operação que, quando for concluída, irá tornar a empresa o quarto fornecedor de PME em Espanha”.

A Audax está presente em Espanha, Portugal, Itália, Alemanha, Polónia, Holanda, França e Panamá, e dispõe de um portefólio diversificado e estável com mais de 300 mil clientes, o que o torna um avaliador ideal para a subscrição de PPA com produtores.

Por seu turno, a Cox Energy é uma empresa espanhola de energia renovável, especificamente energia solar fotovoltaica, que iniciou a sua atividade em 2014.

A empresa tem duas áreas de atividade: produção e comercialização de energia.

Na área de produção, tem mais de 2.000 MWp em projetos, cuja produção é apoiada principalmente por contratos de energia de longo prazo, tanto públicos quanto privados.

Esses projetos estão localizados no Chile, México, Espanha e Portugal, onde possui um portefólio de projetos em desenvolvimento e PPA em negociação.

Para fechar esta transação, a Audax contou com o conselho da Garrigues e a Cox Energy contou com o conselho de Watson Farley & Williams e Voltiq.