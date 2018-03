Portugal é um país de moda

Os diferentes setores da fileira moda têm crescido de forma sustentada, depois de ultrapassado o impacto da liberalização do mercado mundial e, mais recentemente, da crise económica em Portugal e na Europa. Este crescimento é notório, sobretudo, no valor das exportações, que no caso do têxtil e vestuário superou, em 2017, os 5.237 milhões de euros, no calçado quase 2.000 milhões de euros e na joalharia/ourivesaria é já de 71 milhões de euros (em 2010, era apenas de 20 milhões de euros).

Apesar destes números serem reconfortantes, creio que a internacionalização da fileira moda pode ir ainda mais longe com uma estratégia integradora dos diferentes setores. Não tenho dúvidas de que a promoção internacional dos quatro setores (têxtil, vestuário, calçado e joalharia/ourivesaria) em conjunto seria mais eficaz, porquanto se focaria na imagem fortemente apelativa de Portugal como um país de moda. Parece-me estrategicamente coerente promover a moda portuguesa como uma marca única, realçando as mais-valias comuns aos quatro setores: qualidade dos produtos, design, tecnologia e capacidade produtiva (rapidez na entrega).

De resto, o Portugal Fashion, cuja 42.ª edição se iniciou no sábado em Lisboa e prossegue de 22 a 24 deste mês no Porto, já segue esta estratégia integradora dos diferentes setores da moda. No seu showroom, o evento vai até mais longe na abrangência setorial, incluindo, como me parece pertinente, setores com ligações à moda, como as indústrias criativas, a cosmética, os acessórios e o lifestyle. Todos estes setores contribuem, de alguma forma, para a imagem de Portugal como um país de moda.