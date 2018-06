Portugal é um país atrativo para trabalhar?

O Global Talent Survey 2018, elaborado pela consultora The Boston Consulting Group (BCG), em parceria com a rede global de portais de emprego, The Network, cujo representante em Portugal é o Alerta Emprego, revela uma queda na atratividade de Portugal, que de 21.º país na escolha dos candidatos, há quatro anos, desceu a posição 30 em 2018.

O estudo assinala igualmente uma queda da cidade de Lisboa nas preferências dos candidatos. A capital perdeu 11 posições, passando do 29.º lugar de eleição para quem procura uma oportunidade de trabalho fora do seu país, para o 40.º, num ranking que é liderado pela cidade de Londres.

Os brasileiros são a nacionalidade que mais acredita em Portugal para procurar uma nova oportunidade de trabalho. Já assim era na edição de 2014 do estudo. Relevante é a subida de Portugal na preferência dos oriundos de países desenvolvidos da Europa como o Luxemburgo, a Itália e a Suécia, que ocupam a quarta, quinta e sexta posição do ranking.