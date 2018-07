Portugal e Quénia assinam acordo para eliminar a dupla tributação

O Ministério das Finanças revelou nesta quinta-feira, 12 de julho, que foi assinada uma convenção entre Portugal e Quénia para eliminar a dupla tributação em matéria de impostos sobre o rendimento e prevenir a fraude e a evasão fiscal.

“O secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, António Mendonça Mendes, e o Ministro das Finanças e do Planeamento do Quénia, Henry Rotich, assinaram a 10 de julho, no Palácio das Necessidades, uma convenção para eliminar a dupla tributação em matéria de impostos sobre o rendimento e prevenir a fraude e a evasão fiscal”, avançam as Finanças, em comunicado.

Segundo o Ministério das Finanças, a cerimónia contou ainda com a presença da secretária de Estado dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, Teresa Ribeiro, que esteve recentemente em visita oficial ao Quénia.