Portugal é o quarto país europeu mais satisfeito com o Governo

Portugal é dos países europeus com índices mais altos de satisfação com o Governo, ocupando o quarto lugar entre 23 estados, segundo os últimos dados do estudo internacional European Social Survey (ESS), divulgados este domingo pelo jornal “Público”.

Portugal é também um dos países onde a satisfação com quem o governa mais aumentou entre 2014 e 2016, subindo 2,01 pontos, para 5,02 pontos, numa escala de zero a 10.

Este estudo é feito de dois em dois anos, desde 2002, e, até agora, a nota máxima que os portugueses tinham dado a um executivo tinha sido 3,61 pontos, em 2006, refere o diário. Em 2012, verificou-se o grau de satisfação mais baixo desde que o estudo é feito, com 2,15 pontos.

A liderar a lista está a Suíça, com 6,58 pontos, seguindo-se a Noruega, com 5,58 pontos. À frente de Portugal aparece, ainda, a Holanda, com 5,46 pontos.

Os últimos lugares da lista são ocupados por Espanha, com 3,28 pontos, pela França, com 3,2 pontos, e pela Itália, com 3,07 pontos.

O ESS mede diferentes variáveis em vários países europeus — satisfação com as instituições, abertura à imigração, sentimento de felicidade, por exemplo — a partir de um inquérito a 44.387 pessoas com mais de 15 anos.