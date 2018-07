Portugal e Moçambique assinam acordos de cooperação para usar GNL nos portos

A Ministra do Mar de Portugal, Ana Paula Vitorino, e o Ministro dos Transportes e Comunicações de Moçambique, Carlos Alberto Mesquita, assinaram ontem, dia 5 de julho, um protocolo de cooperação no domínio dos transportes marítimos e dos portos.

O acordo foi assinado no âmbito da III Cimeira Luso-Moçambicana e incluiu o um outro acordo entre os dois países, referente ao Plano de Implementação do Acordo de Cooperação, assinado em 2017 por ambos os ministros.

“O protocolo tem por finalidade implementar e desenvolver a cooperação no âmbito dos transportes marítimos, portos e formação de quadros, incidindo em áreas como a digitalização e simplificação de procedimentos marítimos e portuários, a formação geral de quadros, a cooperação na produção de legislação marítima e portuária ou a cooperação na utilização do Gás Natural Liquefeito (GNL) no transporte marítimo”, adianta um comunicado do Ministério do Mar.