Portugal e Grécia cooperam no período pós-resgate financeiro

Portugal e Grécia realizaram esta segunda-feira uma sessão de cooperação técnica sobre o período pós-programa de ajustamento económico e financeiro, anunciou esta tarde o Ministério das Finanças.

O encontro realizou-se em Lisboa e surgiu no âmbito de uma proposta feita por Mário Centeno ao governante grego com a pasta das Finanças, Euclides Tsakalotos. Segundo a tutela, a sessão de cooperação permitiu “partilhar a perspetiva nacional sobre as discussões políticas com as instituições multilaterais e aspetos práticos de organização das missões, num debate produtivo e transparente, que reforça a cooperação técnica entre os dois países”.

A fase de monitorização pós-resgate económico e financeiro, em que Portugal se encontra desde 2014, deve arrancar em Atenas a partir do próximo dia 20 de agosto. O controlo em causa envolve missões, de seis em seis meses, de técnicos da Comissão Europeia, do Banco Central Europeu, do Mecanismo Europeu de Estabilidade e do Fundo Monetário Internacional.