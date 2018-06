Portugal e Espanha com um caminho comum na criação sustenta de riqueza

“Tanto Portugal como Espanha procuram um modelo de criação sustentada de riqueza, após terem vivido um período de crise económica embora motivada por diferentes razões, deste e do outro lado da fronteira”, disse ao Jornal Económico o bastonário da Ordem dos Economistas, Rui Leão Martinho, a propósito do Seminário Ibérico de Economistas que decorre esta sexta-feira de manhã, mas instalações do Porto Business School (PBS).

O seminário é uma organização da responsabilidade do Conselho Geral de Economistas da Espanha e da Ordem dos Economistas de Portugal, que já vai na sua sexta edição, depois de ter passado pelas cidades de Madrid (em 2013), Lisboa, Barcelona, novamente Lisboa e Cordoba.

Uma das virtudes dos seminários é juntar especialistas na mesma área de duas regiões que em diversas alturas e por diversas questões assumiram posições de que resultaram tensões mútuas e divergências. A mais recente é questão da banca, que, para alguns analistas, é um setor onde o peso dos interesses espanhóis é excessivo.

“É natural que a Espanha, tendo feito as necessárias reformas, possua um sistema financeiro robusto e que os seus bancos tenham interesse no mercado português, como sempre o demonstraram”, admite Leão Martinho, que, de qualquer modo não se sente na posição de dever fazer um juízo de valor sobre a matéria.

“Diria que a concorrência entre bancos portugueses e estrangeiros, nomeadamente espanhóis, tem sido normal e benéfica para os clientes, empresas e famílias, que podem assim optar e escolher as alternativas mais interessantes para cada um”.

Mas, como quis salientar, o debate deixará a questão do sistema financeiro à porta, para se concentrar “nos interesses e objetivos comuns de ambos os países a médio e longo prazo, inclusive em áreas que não são de âmbito estritamente económico”. Da agenda, constam assim intervenções e debate sobre as relações transfronteiriças; o papel de Portugal e Espanha na União Europeia; e a situação do ensino superior pós-Bolonha a nível ibérico, entre outros.

Como desde o início, em 2013, “teremos como oradores alguns dos melhores especialistas de ambos os países nessa e nas restantes temáticas que irão ser abordadas e pretendemos deixar pistas para um caminho futuro e partilhado nas diferentes matérias. Portugal e Espanha são vizinhos condenados a entenderem-se”.

Por outro lado, disse ainda aquele responsável, é preciso “incrementar as oportunidades de diálogo entre os dois países, fomentar a partilha de casos de sucesso que possibilitem um benchmark nas diferentes áreas, desde a tecnologia à indústria, passando pelos serviços e a agricultura, retirar lições da experiência mútua entre o que correu mal e o que correu bem nos diferentes territórios e sectores, tudo isso é positivo e deve ser incentivado”.

Valentin Pich, presidente do Conselho Geral de Economistas da Espanha, solicitado a responder às mesmas perguntas que foram colocadas a Rui Leão Martinho, não teve oportunidade para o fazer.

Recorde-se que Espanha, a quinta maior economia da União Europeia, é o primeiro cliente das exportações portuguesas , com uma quota de 24,8% em janeiro e fevereiro deste ano, os dados mais recentes da responsabilidade do INE. Portugal foi o quarto cliente das exportações espanholas em 2017, com uma quota de 7% — depois de, nos anos anteriores, ter variado entre a terceira e a quinta posições. Como fornecedor de bens a Espanha tem permanecido desde 2013 na oitava posição, com uma quota que no ano passado foi de 3,7%.

Em janeiro e fevereiro de 2018, as exportações para Espanha somaram 2,33 mil milhões de euros, mais 1,9% do que no mesmo período de 2017, enquanto as importações atingiram os 3,71 mil milhões, registando uma subida de 13% face ao período homólogo. Portugal está, portanto, a acumular défice na balança de bens e serviços com Espanha.