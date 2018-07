Portugal é dos países onde as famílias mais investem em dívida pública

Nos últimos anos, os portugueses passaram a investir mais em dívida do Estado, o que colocou o país no pódio daqueles que mais apostam na dívida do Estado. No conjunto da zona euro, só Malta está à frente de Portugal, revela o “Diário de Notícias / Dinheiro Vivo” (DN/DV) na edição desta segunda-feira, 2 de julho.

Os cálculos do DN/DV apontam para um aumento no valor aplicado pelos particulares no financiamento do Estado de pouco mais de 11 mil milhões de euros em 2013 para 34,5 mil milhões de euros em 2018.

Segundo o matutino, em 2016 e 2017 os portugueses colocaram cerca de 13,3 mil milhões de euros emdívida pública e, no passado mês de maio, cerca de 14% da dívida direta do Estado estava nas mãos das famílias..