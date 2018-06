Portugal é dos países europeus que mais recusam pedidos de asilo

Portugal é um dos países europeus que mais recusam pedidos de asilo a refugiados, com uma percentagem de solicitações negadas de 64%, de acordo com o relatório entregue à Asylum Information Database, do Conselho Europeu para os Refugiados e Exilados.

O documento é apresentado na edição desta terça-feira, 20 de junho, do “Jornal de Notícias”, que assinalada que Polónia, França, Hungria, Croácia, Reino Unido e Bulgária são os únicos que superam esta fasquia.

“O Relatório de Imigração, Fronteiras e Asilo de 2017, que reúne os dados consolidados sobre estas matérias, será apresentado no final deste mês”, lembrou o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) ao JN, quando questionado sobre a taxa de rejeição dos portugueses. O SEF adiantou ainda que se registaram 1.749 pedidos e foram concedidos 500 estatutos de proteção internacional em 2017.

O número de refugiados que procuram proteção na Europa foi, em 2017, quase metade do que no ano anterior, de acordo com a Agência da UE para o Asilo (EASO). Os países UE+ (28 Estados-Membros, Noruega e Suíça) registaram, no ano passado, 706.913 pedidos de asilo, o que representa uma quebra de 43% face a 2016, depois de quase um milhão de pessoas terem chegado à Europa, em 2015.

Portugal recebeu até maio 179 refugiados dos 1.201 a que se comprometeu no âmbito dos programas de reinstalação de pessoas em campos fora da União Europeia (UE), segundo dados divulgados pela Comissão Europeia. Num relatório publicado em meados de maio, atualizado no dia 4 desse mês, era indicado que Portugal tinha recebido 136 pessoas no âmbito do compromisso de acolher 191 assumido em julho de 2015.

Com Lusa