Portugal e as suas comunidades

Nos últimos anos, as comemorações do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas têm sido assinaladas em comunhão com os emigrantes e luso-descendentes espalhados pelo mundo. É de elementar justiça que assim seja, pois o dia lhes é também dedicado.

Porém, o aspeto festivo destas celebrações não nos deve fazer esquecer que a emigração portuguesa é uma história dramática com um final, as mais das vezes, feliz. Com efeito, Portugal foi sempre um país escasso e os seus naturais foram ao longo dos séculos forçados a procurar melhor vida fora de portas. A expansão foi a primeira válvula de escape, a que recorreram não apenas os desvalidos, mas também os filhos segundos de uma aristocracia que, tal como o país, era relativamente pobre, e que encontraram no além-mar a possibilidade de servir a Coroa ora nos feitos guerreiros, ora na administração ultramarina.

No século XIX, o país permaneceu pobre e escassamente industrializado, forçando milhares a seguir os passos dos seus antepassados, em busca de subsistência. O Brasil seria então o país de eleição para muitos portugueses e, mais uma vez, não apenas para os mais desafortunados, mas igualmente para as classes médias rurais que, evitando dividir a propriedade – habitualmente pequena – pela prole, o que empobreceria todos, mas também para evitar o recrutamento militar, pois a tropa tinha fama de escola de vícios, mandava os filhos mais novos para o lado de lá do Atlântico. Como referia Eça de Queiroz, a emigração, em Portugal, não era, “como em toda a parte, a transbordação de uma população que sobra; mas a fuga de uma população que sofre”. De facto, assim era, pois o problema português não era a população a mais, antes o país a menos.