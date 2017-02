Portugal é dos países com maior aumento dos preços da eletricidade e gás

O relatório de conjuntura energética da Comissão Europeia aponta Portugal como um dos países com o maior aumento dos preços da eletricidade (no mercado retalhista e grossista), entre 2010 e 2015, na União Europeia. O Reino Unido, Letónia, Irlanda e Grécia são os restantes países cujos preços aumentaram para os consumidores. Em contrapartida, o relatório registou a Hungria e Malta como os países com os preços mais baixos e a média dos preços nos lares europeus aumentou cerca de 20%.

Portugal também se encontra entre o grupo de países com o maior aumento dos preços grossistas, embora seja o Reino Unido quem lidera, seguido da Grécia, Itália, Espanha e Portugal. Os preços grossistas da eletricidade são provocados “pelo preço do carbono imposto pelo uso de combustíveis fósseis para a geração de eletricidade, o encerramento de várias centrais a carvão nos últimos anos e as limitadas interligações elétricas com a Europa continental”.

Acontece o mesmo com o gás. Entre 2010 e 2015, a grande parte dos países sofreu um aumento do preço, tendo ocorrido um crescimento médio de 25% em 17 Estados-Membros. O relatório registou Espanha, Portugal e Reino Unido com o maior aumento. Para Portugal o aumento verificou-se nos 55,9%. Mais uma vez, a Húngria juntamente com a Grécia e a Dinamarca foram os países assinalados com a maior redução do preço do gás.