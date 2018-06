Portugal Digital: Sociedade, Economia e Estado

Todos os Estados-Membros melhoraram a sua avaliação, e se e é verdade que a pontuação geral de Portugal aumentou ligeiramente, é de referir que o fez numa proporção menor do que a média da EU. Portugal ocupa agora o 16.º lugar do Índice entre os 28 Estados-Membros da UE, quando em 2017 ocupava o 15º lugar, confirmando a tendência do ano anterior, uma vez que em 2016 ocupava o 14º lugar.

Para a descida em relação ao ano passado terão contribuído o “Índice de preços da banda larga”, na dimensão “Conectividade”, (desde março de 2011 que os preços das telecomunicações crescem mais em Portugal do que na UE), mas principalmente os indicadores relativos às dimensões “Integração das Tecnologias Digitais” e “Serviços Públicos Digitais”.

Na “Integração das Tecnologias Digitais” pelas empresas, houve uma redução substancial da percentagem das mesmas que utilizam a partilha de informações e as tecnologias de identificação por radiofrequência (RFID), bem como uma redução de PME que efetuam vendas online. Indicadores estes, em que Portugal apresentava melhores resultados do que a maioria dos seus congéneres no passado. Espera-se que as iniciativas resultantes da estratégia nacional para a digitalização Indústria 4.0 invertam definitivamente esta tendência.